قال مصدران بسوق المال لمصراوي فضلا عدم ذكر أسمائهما إن البورصة المصرية تتجه إلى إرجاء قرار العمل بمد ساعات التداول، لأجل غير مسمى بسبب استمرار تصاعد الحرب بين أمريكا وإيران وتقلبات السوق الحادة.

وسعى مصراوي للتواصل مع إسلام عزام رئيس البورصة والقائم بأعمال رئيس الرقابة المالية بشأن إرجاء قرار مد ساعات التداول بالبورصة ولكن لم نتلقى رد حتى وقت كتابة هذا التقرير.

مواعيد تطبيق الساعة الإضافية للتداول

كان إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية والقائم بأعمال الرقابة المالية قال في وقت سابق عن وجود دراسة تمديد ساعات التداول لمدة ساعة إضافية، بحيث تبدأ الجلسة في الساعة 9:30 صباحًا وتنتهي في الساعة 3 عصرًا، بدلا من 10 إلى 2.30 مساء لترتفع بذلك ساعات التداول إلى خمس ساعات ونصف بدلًا من أربع ساعات ونصف.

وأضاف أن مجلس إدارة البورصة وافق على مد ساعات التداول وسيتم تفعيل القرار عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، بعد الحصول على اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية.

أهداف مد التداول ساعة إضافية

يهدف مد ساعات التداول إلى تعزيز النشاط والسيولة في السوق، ورفع حجم التعاملات مدعومًا بالطروحات الجديدة ونشاط المستثمرين. ومن المتوقع أن ينعكس ذلك إيجابيًا على عدد العمليات وأحجام وقيم التداول، سواء من الأفراد أو المؤسسات المالية، وفق ما قاله بعض خبراء سواق المال في وقت سابق لمصراوي.

