قررت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخارجية والمصريين بالخارج، زيادة مدة الإعفاء الممنوحة لأجهزة التليفون المحمول للمصريين المقيمين بالخارج عند زيارتهم للبلاد من 90 يومًا إلى 120 يومًا، اعتبارا من الأول من أبريل، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتعزيز الاستفادة من الخدمات الرقمية المقدمة.

وكانت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلنوا نهاية يناير الماضي انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، مع استمرار الإعفاء لأجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا، قبل أن تصدر وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج قرارًا بتمديد هذه المدة إلى 120 يومًا.

ويتيح تطبيق "تليفوني" الذي أطلقه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للمستخدمين معرفة ما إذا كانت هناك أي رسوم مستحقة على هواتفهم وسدادها إلكترونيًا بسهولة.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات الاستعلام عن رسوم الهاتف عبر التطبيق:

خطوات الاستعلام عبر تطبيق "تليفوني":

1- تحميل التطبيق من متجر "Google Play" لهواتف الأندرويد أو من "App Store" لهواتف الآيفون.

2- فتح التطبيق وإدخال الرقم التسلسلي للهاتف "IMEI" في الخانة المخصصة.

3- الضغط على زر "استعلام" لعرض النتيجة ومعرفة ما إذا كانت هناك رسوم مستحقة على الهاتف.

ويمكن الحصول على رقم "IMEI" الخاص بالجهاز من خلال طلب الكود #06#* عبر الهاتف، أو من خلال العلبة الأصلية للجهاز.

