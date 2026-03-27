

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 40 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الجمعة 27-3-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.



سعر الذهب اللحظي



ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4535 جنيهًا للجرام.



وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5830 جنيهًا للجرام.



وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6800 جنيه للجرام.



وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7770 جنيهًا للجرام.



سعر الجنيه الذهب



وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 54400 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.



سعر سبيكة الذهب



سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77700 جنيه.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 241647 جنيهًا.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 388500 جنيه.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا



وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.00% إلى نحو 4463 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.