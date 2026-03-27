سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة

كتبت- آية محمد:

10:05 ص 27/03/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 40 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الجمعة 27-3-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.


سعر الذهب اللحظي


ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4535 جنيهًا للجرام.


وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5830 جنيهًا للجرام.


وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6800 جنيه للجرام.


وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7770 جنيهًا للجرام.


سعر الجنيه الذهب


وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 54400 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.


سعر سبيكة الذهب


سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77700 جنيه.


سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 241647 جنيهًا.


سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 388500 جنيه.


وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.


سعر الذهب عالميًا


وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.00% إلى نحو 4463 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

تعاملات الأجانب تسجل صافي خروج بنحو 21 مليار جنيه من البورصة في أسبوع
الحرس الثوري الإيراني يفتح باب التطوع العسكري لأطفال الـ 12 عامًا
إيران تحذر من أن الفنادق التي تستضيف القوات الأمريكية قد تكون أهدافاً "مشروعة"
حرب إيران.. هل دخل العالم مرحلة إعادة تشكيل كبرى؟
مجهولة الهوية.. العثور على جثة متحللة بشاطئ عجيبة في مطروح
