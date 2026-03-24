إعلان

تعرف على أسعار السمك اليوم الثلاثاء في الأسواق

كتب : ميريت نادي

10:26 ص 24/03/2026

أسعار السمك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24-3-2026، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك الطازجة

سجل سعر كيلو البلطي بين 71 و75 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 80 و150 جنيهًا.

أما كيلو السبيط والكاليماري فبلغ بين 250 و450 جنيهًا، وسجل كيلو الكابوريا بين 50 و200 جنيه، فيما تراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 200 و400 جنيه.

وسجل سعر كيلو قشر بياض بين 200 و300 جنيه، وبلغ سعر كيلو سمك موسى بين 250 و450 جنيهًا، بينما تراوح كيلو البربون بين 250 و330 جنيهًا، وسجل كيلو البوري بين 110 و170 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو السردين بين 70 و150 جنيهًا.

أسعار أسماك أخرى

تراوح سعر كيلو الوقار بين 150 و350 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو موزة بين 80 و180 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الدنيس بين 275 و475 جنيهًا.

الأسماك المجمدة

تراوح سعر كيلو البربون المجمد بين 30 و60 جنيهًا، وسجل كيلو الجمبري المجمد بين 175 و475 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الماكريل المجمد بين 120 و220 جنيهًا.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية سعر البلطي

فيديو قد يعجبك



إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان