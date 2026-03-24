سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء في الأسواق.. انخفاض جديد

كتب : آية محمد

09:49 ص 24/03/2026

أسعار الحديد والأسمنت

انخفضت أسعار الحديد الاستثماري والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24-3-2026، بينما ارتفع سعر حديد عز، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

سعر طن الحديد الاستثماري: 35892.86 جنيه، بتراجع 347.04 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38437.5 جنيه، بزيادة 283.87 جنيه.

حديد المصريين: 37500 جنيه.

حديد بشاي: 38000 جنيه.

حديد المراكبي: 37500 جنيه.

حديد العتال: 37500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4040.62 جنيه، بتراجع 31.44 جنيه.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تعديل موعد بدء عروض الأوبرا اعتبارا من 28 مارس
أخبار مصر

تعديل موعد بدء عروض الأوبرا اعتبارا من 28 مارس
إخلاء منزل آيل للسقوط في طوخ بعد تصدعات خطيرة تهدد المارة (صور)
أخبار المحافظات

إخلاء منزل آيل للسقوط في طوخ بعد تصدعات خطيرة تهدد المارة (صور)
قد تلاحظها أثناء المشي.. 5 علامات تحذيرية لارتفاع "القاتل الصامت"
نصائح طبية

قد تلاحظها أثناء المشي.. 5 علامات تحذيرية لارتفاع "القاتل الصامت"
زيادات تصل إلى 100 ألف على أسعار سيارات MG الجديدة بمصر
أخبار السيارات

زيادات تصل إلى 100 ألف على أسعار سيارات MG الجديدة بمصر
توفي أبي وعليه أيام من رمضان هل أصومها عنه؟.. عالم أزهري يوضح
أخبار

توفي أبي وعليه أيام من رمضان هل أصومها عنه؟.. عالم أزهري يوضح

