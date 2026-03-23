سعر الذهب العالمي يتراجع بأكثر من 4% خلال تعاملات اليوم.. فما الأسباب؟

كتب : آية محمد

12:27 م 23/03/2026

تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بالأسواق العالمية بنسبة 4.35% خلال تعاملات اليوم، ليسجل نحو 4296 دولارًا للأونصة، وفقًا لآخر تحديث لبيانات بلومبرج.

وخسر الذهب عالميًا نحو 196 دولارًا للأونصة حتى الآن، بعدما سجل نحو 4492 دولارًا في التعاملات المسائية أمس، قبل أن يتجه للانخفاض مجددًا.

تذبذب عنيف في أسعار الذهب عالميًا

وكان المعدن الأصفر هبط في التعاملات الصباحية بنسبة 8.13% ليصل إلى نحو 4127 دولارًا للأونصة، قبل أن يقلص جزءًا من خسائره ويرتفع إلى 4296 دولارًا، وفق آخر تحديث لبيانات بلومبرج.

أعلى مستوى تاريخي للذهب

وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية يناير الماضي عند 5600 دولار للأوقية، قبل أن تدخل في موجة من التذبذب خلال فبراير.

أسباب تقلبات سوق الذهب عالميًا

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب، إن السبب الرئيسي وراء هذا الهبوط الحاد يعود إلى عمليات بيع واسعة النطاق في الأسواق العالمية لتوفير السيولة، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما عزز من قوة الدولار عالميًا.

وأضاف أن صعود الدولار أدى إلى زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية، ما شكل ضغطًا كبيرًا على الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، الأمر الذي دفع المستثمرين للتحول إلى الأدوات المالية ذات العائد المرتفع على حساب المعدن النفيس.

وأشار واصف إلى أن الذهب سجل خلال الأسبوع الماضي أسوأ أداء أسبوعي له منذ نحو 40 عامًا، في إشارة إلى حجم الضغوط غير المسبوقة التي يتعرض لها المعدن الأصفر عالميًا.

