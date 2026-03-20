قفزة كبيرة في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات الجمعة

كتب : آية محمد

10:18 ص 20/03/2026

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 215 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الجمعة 20-3-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4805 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 6180 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7210 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8240 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 57680 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 82400 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 256264 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 412000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.14% إلى نحو 4703 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

برسالة رومانسية.. رانيا أبو النصر تهنئ ماجد المصري بعيد ميلاده
زووم

برسالة رومانسية.. رانيا أبو النصر تهنئ ماجد المصري بعيد ميلاده
"شلالات البالونات" ترسم البسمة على وجوه المواطنين في بورفؤاد خلال عيد الفطر
أخبار المحافظات

"شلالات البالونات" ترسم البسمة على وجوه المواطنين في بورفؤاد خلال عيد الفطر
مصطفى الفقي: عرفت أن جمال مبارك لن يكون رئيسًا لمصر لهذا السبب
أخبار مصر

مصطفى الفقي: عرفت أن جمال مبارك لن يكون رئيسًا لمصر لهذا السبب
الصحة: ارتفاع مصابي مول دمياط الجديدة إلى 32.. وخروج 18 حالة
أخبار مصر

الصحة: ارتفاع مصابي مول دمياط الجديدة إلى 32.. وخروج 18 حالة
مواعيد غلق المحال والكافيهات خلال إجازة عيد الفطر 2026
أخبار وتقارير

مواعيد غلق المحال والكافيهات خلال إجازة عيد الفطر 2026

