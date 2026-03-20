ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 215 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الجمعة 20-3-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4805 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 6180 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7210 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8240 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 57680 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 82400 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 256264 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 412000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.14% إلى نحو 4703 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج