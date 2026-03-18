ارتفاع أسعار البيض والدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

11:41 ص 18/03/2026

أسعار البيض

ارتفع متوسط سعر الفراخ الحية ومتوسط كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18-3-2026، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن


سجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 121.02 بزيادة 24 قرشًا.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 111.16 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 130.88 جنيه بحد أقصى.

أسعار البيض


كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 145.94 جنيه، بزيادة 2.71 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 152.65 جنيه، بتراجع 8.27 جنيه.

