استعرض أحمد كجوك وزير المالية، الموقف التنفيذي لحزمة الحماية الاجتماعية، موضحًا أنه تم صرف 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق هذه الحزمة فى فبراير 2026 لدعم المستحقين والفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف كجوك، في بيان اليوم، أنه تمت إتاحة 6 مليارات جنيه لصرف 400 جنيه مساندة نقدية إضافية لـ 10ملايين أسرة مقيدة بالبطاقات التموينية.

دعم تكافل وكرامة



كما تمت إتاحة 1.6 مليار جنيه مساندة نقدية إضافية لكل مستحقى برنامج "تكافل وكرامة" و"معاش الطفل" و"الرائدات الريفيات".

وأشار الوزير، إلى أنه تمت إتاحة 3 مليارات جنيه "دعم إضافي" للعلاج على نفقة الدولة، وعلاج الحالات الحرجة المسجلة بقوائم الانتظار.

حياة كريمة



وأشار إلى أنه تم صرف 4.3 مليار جنيه لسرعة إنجاز المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، حيث نستهدف الانتهاء من 1000مشروع.