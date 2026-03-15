أعلنت مبادرة "الاستثمار من أجل التوظيف" (IFE) إطلاق دعوة جديدة لتقديم عروض مشروعات في مصر بدءاً من 15 أبريل 2026، حيث ستكون الدعوة مفتوحة لجميع القطاعات الاقتصادية الشركات الخاصة والمؤسسات العامة والمنظمات غير الهادفة للربح يمكنها أن تتقدم للحصول على منح تمويل مشترك.

ووفق البيان اليوم، فإن شرط الحصول على هذه المنحة هو أن تساهم المشاريع الاستثمارية المقدمة في خلق فرص عمل في القطاع الخاص حيث تتراوح قيمة التمويل بين 800 ألف و10 ملايين يورو للمشروع الواحد ويمكنها أن تغطي ما بين 25% إلى 90% من إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروع.

ويدعم محور خلق فرص العمل الاستثمارات التي تولد توظيفا مستداما في مصر وتزيل معوقات الاستثمار، ويشمل ذلك على سبيل المثال الاستثمارات في مرافق الإنتاج، المعدات، وتطوير المهارات، بالإضافة إلى تدريب القوى العاملة المرتبط بمشروع خلق فرص العمل المقترح.

الأنشطة المؤهلة

بالإضافة إلى منحة خلق فرص العمل، يمكن للمتقدمين أيضا التقدم بطلب للحصول على تمويل مشترك للأنشطة التدريبية التي تؤهل للتوظيف المحتمل في ألمانيا. هذا الخيار متاح فقط للمتقدمين الذين لديهم عروض قوية لخلق فرص عمل داخل مصر.

وتشمل الأنشطة المؤهلة لهذا المكون الإضافي على سبيل المثال إنشاء أو تجديد وتجهيز المباني والفصول الدراسية أو ورش العمل المناسبة للتدريب لسوقي العمل المصري والألماني بالإضافة إلى تقديم دورات تعليم اللغة أو صقل المهارات الفنية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الألماني. عروض المشاريع التي تلبي هذا المكون ستحظى بأولوية خلال عملية التقييم.

آلية سير عملية التقديم

ويمكن تقديم عروض المشاريع في مصر بدءاً من 15 أبريل وحتى 30 يونيو 2026. في المرحلة الأولى سيتم اختيار أولي لمذكرات المفاهيم المقدمة وفي المرحلة الثانية ستتم دعوة المتقدمين الذين تم اختيار مذكراتهم لتقديم عروض مشروعات متكاملة والتي سيتم تقييمها تفصيلياً. سيتم منح المتقدمين الناجحين عقود المنح.

مبادرة "الاستثمار من أجل التوظيف"

مبادرة "الاستثمار من أجل التوظيف" هي آلية استثمارية أسسها بنك التنمية الألماني (KfW) نيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الإقتصادي والتنمية (BMZ)، وهي جزء لا يتجزأ من المبادرة الخاصة "عمل لائق لانتقال عادل" وتعمل المبادرة تحت مظلة "الاستثمار من أجل التوظيف".





