انخفضت أسعار الطماطم، والبطاطس، والكوسة، والخيار البلدي والصوب، والليمون، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11-3-2026، بينما ارتفعت أسعار الفلفل الحامي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 12 و20 جنيهًا، بتراجع 7 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و8.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 11 و15 جنيهًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 11 و17 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 15 و20 جنيهًا، بتراجع جنيه

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 23 و27 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و30 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و16 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 18 و24 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و17 جنيهًا، بزيادة جنيه.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 19 و25 جنيهًا، بتراجع جنيه.