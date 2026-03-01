أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توجيهاته لشركات المحمول العاملة في السوق المصري بمنح دقائق دولية مجانية للمشتركين، وذلك لبعض الدول العربية الشقيقة.

وبحسب بيان الجهاز اليوم، تقرر منح كل مشترك خمس دقائق دولية مجانية تستخدم للاتصال بكلٍ من: السعودية، والإمارات، ودولة قطر، والبحرين، ودولة الكويت، والأردن.

ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على تمكين المواطنين من الاطمئنان على ذويهم بالخارج وتعزيز التواصل المستمر معهم في ظل الظروف الراهنة، وذلك بالدول التي تمر بظروف دقيقة نتيجة الأحداث الجارية.

ويؤكد الجهاز استمرار متابعته لتطورات الأوضاع الإقليمية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية بالتنسيق مع شركات المحمول، بما يضمن دعم المواطنين وتيسير حصولهم على خدمات اتصالات فعّالة وآمنة.