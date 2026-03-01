إعلان

المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط قرب 6% ببداية تعاملات جلسة اليوم في أول رد فعل للحرب الأمريكية الإيرانية

كتب : ميريت نادي

10:34 ص 01/03/2026

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 5.70% عند مستوى 46409 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الأحد، في أول رد فعل للتداعيات السلبية للحرب الأمريكية الإيرانية.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 6.01%، وتراجع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 6.11%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.41% عند مستوى 49212 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة الحرب الأمريكية الإيرانية مؤشر EGX 70

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيران تشن موجة جديدة من الضربات.. ودوي انفجارات قوية في إسرائيل
شئون عربية و دولية

إيران تشن موجة جديدة من الضربات.. ودوي انفجارات قوية في إسرائيل
مسؤول إيراني: لن يُسمح لأي سفن حربية أمريكية بدخول الخليج العربي
شئون عربية و دولية

مسؤول إيراني: لن يُسمح لأي سفن حربية أمريكية بدخول الخليج العربي
"معلومة ثمينة" غيرت تكتيك الحرب.. كيف وصلت "CIA" لخامنئي؟
شئون عربية و دولية

"معلومة ثمينة" غيرت تكتيك الحرب.. كيف وصلت "CIA" لخامنئي؟
عيار 21 يتخطى 7500 جنيه.. قفزه جديدة في سعر الذهب اليوم ببداية تعاملات
اقتصاد

عيار 21 يتخطى 7500 جنيه.. قفزه جديدة في سعر الذهب اليوم ببداية تعاملات
رسميًا.. التلفزيون الإيراني يعلن مقتل رئيس أركان القوات المسلحة
شئون عربية و دولية

رسميًا.. التلفزيون الإيراني يعلن مقتل رئيس أركان القوات المسلحة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"معلومة ثمينة" غيرت تكتيك الحرب.. كيف وصلت "CIA" لخامنئي؟
مصدر مسؤول ينفي إخطار القاهرة مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على إيران