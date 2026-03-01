انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 5.70% عند مستوى 46409 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الأحد، في أول رد فعل للتداعيات السلبية للحرب الأمريكية الإيرانية.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 6.01%، وتراجع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 6.11%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.41% عند مستوى 49212 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.