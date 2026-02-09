أكد خالد عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية ونائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للمهندس للتأمين ارتفاع قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين للعملاء من 25 مليار جنيه في 2024 إلى 60 مليار جنيه في 2025 .

وأشار إلى أن هذا التطور الذى شهده قطاع التأمين تم من خلال قرارات تمت بالتعاون مع الرقيب ومع تطبيق معايير الحوكمة و الالتزام للجان الرقابية داخل الشركات مما ساهم في إيجاد هذا التطور والنمو .

وأوضح خليفة خلال مشاركته في الجلسة الثالثة من مؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية والتمويل، تحت عنوان" التمويل غير لمصرفى والتحول الرقمى: الأطر التنظيمية وفرص النمو ونماذج الأعمال المبتكرة" وأدارها أحمد طلعت مؤسس ومقدم "بتاع اقتصاد"، إلى دور التمويل غير المصرفى في تنفيذ استراتيجيات الشمول المالى والتنمية المستدامة السياسات والتشريعات الداعمة للابتكار المالى بمؤتمر التكنولوجيا المالية والتمويل التى تنظمه مؤسسة الاهرام أن شركات التأمين مصداقيتها.

وأوضح عبد الصادق أن هناك تحديات تواجه قطاع التأمين تتمثل في عدم الوعي التأميني، ويعمل قطاع التأمين على قدم وساق لرفع الوعي التأميني وجذب المواطنين، وهناك فرص كبيرة بالقطاع التاميني بمصر .

واشار إلى أن نسبة الشباب في مصر تفوق الـ 60% وهو مايمثل فرص كبيرة للنمو ولذلك نسعى لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي وإصدار أدوات بيع التأمين لنشر الثقافة التامينية ويحقق متطلبات المواطنين ، وتوقع زيادة النمو بالقطاع التأمينى بنسبة تصل إلى 20% قي العام المقبل.