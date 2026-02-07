إعلان

ارتفاع أسعار الفول والدقيق والزيت واللحوم اليوم بالأسواق

كتب : ميريت نادي

12:26 م 07/02/2026 تعديل في 12:27 م

أسعار السلع الأساسية

ارتفعت أسعار الفول، والدقيق، والزيت، والسكر، والمكرونة، واللحوم، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم السبت 7-2-2026، بينما انخفضت أسعار الأرز، والعدس، والدواجن، والجبن الأبيض، واللبن السائب، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.59 جنيه، بتراجع 21 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 65.62 جنيه، بزيادة 4.92 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 29.22 جنيه، بزيادة 4.07 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 99.12 جنيه، بزيادة 7.15 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 38.62 جنيه، بزيادة 4.7 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.95 جنيه، بزيادة 1.42 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 65.31 جنيه، بتراجع 2.12 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.24 جنيه، بزيادة 74 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 115.32 جنيه، بزيادة 6.61 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 417.69 جنيه، بزيادة 22.02 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 101.21 جنيه، بتراجع 3.05 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 23.33 جنيه، بتراجع 3.98 جنيه.

كيلو الفول السائب: 55.33 جنيه، بزيادة 2.64 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 121.5 جنيه، بتراجع 15.17 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 279.88 جنيه، بزيادة 4 جنيهات.

كيلو اللبن السائب: 29.72 جنيه، بتراجع 2.12 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 113.26 جنيه، بزيادة 12.81 جنيه.

