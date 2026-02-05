إعلان

65 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور

كتب : ميريت نادي

10:24 ص 05/02/2026

أسعار الأسماك- تعبرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الخميس 5-2-2026، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 61 و65 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و135 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و200 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الأسماك سوق العبور المأكولات البحرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات الخميس
اقتصاد

هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات الخميس
انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)
عطل مفاجئ يوقف قطار "القاهرة–طنطا" ساعة كاملة بالمنوفية
أخبار المحافظات

عطل مفاجئ يوقف قطار "القاهرة–طنطا" ساعة كاملة بالمنوفية
"عسل".. زوجة محمد حمدي تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق
مصراوي ستوري

"عسل".. زوجة محمد حمدي تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق
هيفاء وهبي جريئة ودنيا سمير غانم بإطلالة غريبة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال
زووم

هيفاء وهبي جريئة ودنيا سمير غانم بإطلالة غريبة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات الخميس