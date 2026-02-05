إعلان

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الخميس بالأسواق

كتب : أحمد الخطيب

10:53 ص 05/02/2026

أسعار مواد البناء-أرشيفية

انخفضت أسعار الأسمنت وحديد عز في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس 5-2-2026، بينما ارتفعت أسعار الحديد الاستثماري، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35830.17 جنيه، بزيادة 44.58 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37567.1 جنيه، بتراجع 33.66 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3950 جنيه، بتراجع 30.61 جنيه.

