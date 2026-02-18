ارتفعت أسعار الطماطم،والبصل الأبيض، والكوسة، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والخيار، والكانتلوب، والبرتقال البلدي، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18-2-2026، بينما انخفضت أسعار البطاطس، والبصل الأحمر، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 7 جنيهات و17 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

البطاطس تتراوح بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 جنيهات و8.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 5 و10 جنيهات، بزيادة 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 21 و27 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 18 و28 جنيهًا، بزيادة 8 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 20 و26 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 20 و26 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 16 و22 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.