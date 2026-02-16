التمويل الدولية تعلن تمويل 5 مشروعات جديدة في مصر

كتبت- منال المصري:

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، تمويل خمس مشروعات في مصر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والخضراء مما يتيح خلق فرص العمل في مصر ومناطق أخرى من أفريقيا.

توجه التمويلات إلى قطاعات رئيسية، تشمل التمويل المناخي، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي.

وقعت المؤسسة مع بنك مصر على اتفاقية تمويلية بقيمة 150 مليون دولار، بهدف توسيع نطاق التمويل الأخضر في مصر، وتسريع الاستثمارات في كفاءة الطاقة، والنقل المستدام، والمباني الخضراء، والطاقة المتجددة. وتتضمن الاتفاقية تخصيص 20% من الإقراض للشركات المملوكة للنساء.

وقعت المؤسسة مع البنك المصري لتنمية الصادرات على برنامج استشاري لتطوير آليات لحوكمة البيانات وإعداد التقارير المناخية ضمن برنامج مؤسسة التمويل الدولية "مصر 3030.

ومن خلال هذه المبادرة، سيقوم البنك بتحديد وتتبع أثر المعاملات الخضراء، مما يساهم في تعزيز محفظته الاستراتيجية نحو المشاريع ذات الأثر المناخي الإيجابي ويدعم تحول البلاد نحو الاقتصاد الأخضر.

كما توقع المؤسسة شراكة مع مجموعة جلوبال كورب للتأجير التمويلي والتخصيم للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بقيمة 30 مليون دولار، بهدف تطوير أسواق رأس المال من خلال أول عملية توريق بالعملة المحلية تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية في مصر، وأول استثمار لمؤسسة تمويل إنمائية (DFI) في توريق حقوق التأجير التمويلي في البلاد.

شراكة مع مجموعة جي ميد القابضة وشركاتها التابعة (إيجيميد) لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات رعاية صحية متميزة في مصر وشرق أفريقيا، من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتوفير منتجات ومعدات طبية عالية الجودة بقيمة 15 مليون دولار.

وكذلك شراكة مع بريدفاست، المنصة التكنولوجية العاملة في سلاسل الإمداد الاستهلاكية متعددة القطاعات في مصر، بقيمة 13 مليون دولار لدعم التوسع وخلق فرص عمل في قطاعات اللوجستيات والتصنيع والتكنولوجيا وخدمة العملاء، بما يسهم في تعزيز التوظيف والنمو الاقتصادي على المستوى الوطني.

تم توقيع المشروعات الخمس خلال زيارة إيثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، إلى مصر، وذلك على هامش مؤتمر "الابتكار من أجل الصمود: تمويل مستقبل مستدام"، الذي استضافته مجموعة البنك الدولي والبنك المركزي المصري، بهدف تعزيز التمويل المستدام ودفع التعاون من أجل الصمود في مواجهة تغير المناخ في أفريقيا.

يأتي المؤتمر تحت مظلة برنامج مؤسسة التمويل الدولية (30by30)، الذي يجمع شركاء من القطاعين العام والخاص لتعبئة التمويل الخاص لمشاريع التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه في مصر والمكسيك والفلبين وجنوب أفريقيا. ويتم تمويل هذا البرنامج من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية وحماية المناخ والطبيعة والسلامة النووية.