بعد تدشين ميثاق الشركات الناشئة.. 99 شركة تتقدم للحصول على شهادة التصنيف من تنمية المشروعات

كتبت- منال المصري:

05:36 م 16/02/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

تلقت لجنة تصنيف الشركات الناشئة طلبات من 99 شركة تقدمت للحصول على شهادة تصنيف الشركات الناشئة Startup ID من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك عقب أسبوع من تدشين ميثاق الشركات الناشئة الأول من نوعه في مصر.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أعلنا إطلاق ميثاق الشركات الناشئة لتسهيل بيئة ريادة الأعمال في مصر ودعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة.

وتضم لجنة تصنيف الشركات الناشئة في عضويتها ممثلين عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر والمستثمرين الملائكيين ومجتمع ريادة الأعمال وجهاز تنمية المشروعات، حيث تقوم اللجنة بالنظر في الطلبات المقدمة من الشركات الناشئة المصرية الراغبة في الحصول على شهادة التصنيف.

ويتيح ميثاق الشركات الناشئة مسارين للتقدم للحصول على شهادة التصنيف أحدهما مسار سريع خلال خمسة أيام، بينما المسار الثاني خلال أسبوعين؛ حيث يمكن للشركات بأنواعها التقدم للحصول على الشهادة من خلال الرابط www.startup.gov.eg

وتضم الشركات الناشئة الـ (99 ) التي تقدمت للجنة التصنيف 16 شركة تقدمت عبر المسار السريع تم الانتهاء من فحصها وتم الموافقة المبدئية على طلبين لشركتين فيما يجري الانتهاء من باقي الشركات ودراسة موقفهم بينما تواصل اللجنة أعمالها مع الشركات الأخرى لاستكمال المستندات والإجراءات اللازمة لمنحها شهادات التصنيف.

دعا باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أصحاب الشركات الناشئة الراغبين في الحصول على شهادة تصنيف الشركات إلى الاطلاع على الميثاق وتوفير المستندات اللازمة في حال التقدم لشهادة التصنيف، واختيار أحد المسارين أثناء التقدم.

وأوضح أن المسار العادي وهو مفتوح لجميع المتقدمين ويتم تقييم الشركات عليه من خلال المراجعة العادية للجنة.

أما المسار الثاني فهو المسار السريع، والذي يتضمن الشركات الناشئة التي يتم ترشيحها من جهات راعية ( صناديق الاستثمار المعتمدة ) مشيرا إلى أنه في حالة رفض الطلب فإن من حق الشركة التظلم عليه خلال 15 يوما لإعادة دراسة مستنداتها و موقفها من معايير الميثاق.

