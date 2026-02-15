أكد الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن الحزمة الجديدة تأتي في إطار رؤية سياسية متكاملة تهدف إلى توفير حياة كريمة للمصريين بعيدًا عن مفهوم الدعم المؤقت، حيث يصبح دعم الحماية الاجتماعية مرتبطًا بتحسين جودة حياة المواطنين بشكل دائم ومستدام.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن اهتمام الدولة يشمل العاملين في القطاعين العام والخاص على حد سواء.

وأشار إلى أنه جار إعداد الموازنة الجديدة التي ستعرض على الرئيس خلال شهر مارس المقبل، وستتضمن تفاصيل زيادات الأجور والمرتبات.

وأوضح كوجك أن الحزمة الجديدة لا تقتصر فقط على الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية، بل تشمل قطاع الصحة كأولوية قصوى، حيث تم تخصيص نحو 9.5 إلى 10 مليارات جنيه لثلاثة برامج صحية رئيسية، يأتي على رأسها دخول محافظة المنيا في منظومة التأمين الصحي الشامل مبكرًا اعتبارًا من أبريل الحالي، بدلًا من السنة المالية القادمة، بتكلفة تصل إلى 3.5 مليار جنيه.

وأكمل وزير المالية أن الحزمة تتضمن أيضًا تعزيز مخصصات العلاج على نفقة الدولة بميزانية 3 مليارات جنيه، لتوفير العلاج للمستحقين بسرعة ودون تأخير، بالإضافة إلى تمويل القضاء على قوائم الانتظار في الحالات الحرجة بميزانية 3 مليارات جنيه أخرى، لضمان علاج أسرع للحالات الصحية الحرجة التي لا تحتمل الانتظار.

وأوضح الوزير أن الصحة تمثل أولوية قصوى في سياسات الدولة، وأن الحكومة تعمل على تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الصحية بشكل أفضل، مشيرًا إلى أن هناك متابعة دقيقة لحالة العاملين في القطاع الصحي والمعلمين، مع وجود اعتبارات خاصة لزيادة مرتباتهم ضمن الموازنة الجديدة.

وأكد الوزير أن العاملين في الدولة سيكون لهم وضع مميز في زيادات المرتبات، مع التركيز على تحسين ظروفهم المالية في أقرب فرصة ممكنة، تقديرًا لدورهم في خدمة المواطنين ودفع عجلة التنمية.