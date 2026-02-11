كتبت- آية محمد:

تصوير: محمد معروف:

أكدت إيفينيا سيدرياس، القائمة بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، أن الشركات الأمريكية العاملة في مصر تحرص على الاعتماد على الكفاءات المصرية دون استقدام عمالة من الخارج، حيث تعمل على تدريب الشباب وتأهيلهم، وتوفير فرص تعليمية داخل المعاهد والجامعات، بما يسهم في سد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، وتمكينهم من شغل وظائف المستقبل.

وأضافت سيدرياس، لـ "مصراوي"، على هامش مؤتمر الذكاء الاصطناعي المنعقد بالقاهرة اليوم أن الشركات الأمريكية المشاركة في مؤتمر "Ai Everything" تطلق مبادرات ومشروعات جديدة في السوق المصري، وتسعى إلى توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز أنشطتها في مختلف القطاعات.

وأوضحت أن الشركات الأمريكية تتمتع بخبرة واسعة وابتكار متقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد طورت حلولًا في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والأعمال الكبرى، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمستهلكين والقطاع المصرفي، وذلك وفق أعلى معايير الأمن السيبراني.

وانطلقت اليوم فعاليات النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي AI Everything الشرق الأوسط وإفريقيا(MEA) مصر"، تحت رعاية عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بما يعكس الاهتمام المتزايد بملف الذكاء الاصطناعي باعتباره أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي للدولة.

وتعقد القمة والمعرض على مدار يومين بمركز مصر للمعارض الدولية، لتتحول القاهرة إلى منصة دولية تجمع قادة التكنولوجيا وصناع القرار والمستثمرين لرسم ملامح مستقبل الابتكار المسؤول والاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوكمة الرقمية المتقدمة.