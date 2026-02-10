إعلان

مصر للألومنيوم تتعاقد مع "مينو" الإيطالية لإعادة تأهيل خط الدرفلة بـ 19 مليون يورو

كتب : منال المصري

02:10 م 10/02/2026

شركة مصر للألومنيوم- أرشيفية

أعلنت شركة مصر للألومنيوم التعاقد مع شركة مينو الإيطالية لإعادة تأهيل خط الدرفلة على البارد بقيمة 19 مليون يورو.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أن مدة التعاقد 27 شهرا والذي يهدف إلى رفع كفاءة خط الدرفلة على البارد كخطوة أساسية لزيادة عمرها التشغيلي لتوفير احتياجات مصنع الفويل المستهدف إنشاؤها من السمكات والمواصفات المطلوبة له.

وتسهم إعادة هيكلة خط الدرفلة في تلبية متطلبات السوق المحلية والتوسع في الأسواق التصديرية من منتجات الدرفلة والفويل.

