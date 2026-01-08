إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبيض وانخفاض الذهب

كتب : آية محمد

02:11 م 08/01/2026 تعديل في 02:11 م

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، والجبن، والزيت، خلال تعاملات اليوم الخميس 8-1-2026، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الخميس بالأسواق

13 جنيها لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الجبن والزيت والدواجن بالأسواق اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الخميس

