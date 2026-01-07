قفز رصيد الذهب في احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 71% خلال عام 2025 على أساس سنوي، ليسجل رقمًا قياسيًا بلغ 18.166 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضي.

أنقذ ارتفاع رصيد الذهب، بشكل أساسي، احتياطي النقد الأجنبي لمصر من التراجع أكثر من مرة، رغم انخفاض رصيد العملات السائلة، وذلك بفضل القفزات المتتالية في أسعار الذهب، إلى جانب تدعيم البنك المركزي الرصيد بشراء أونصات جديدة.

ويتكون احتياطي النقد الأجنبي لمصر من ثلاثة مكونات رئيسية هي الذهب، والعملات السائلة بالنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي (SDRs)، والتي تشكل مجتمعة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

وقفز احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 1.236 مليار دولار خلال شهر ديسمبر، ليسجل أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق عند 51.45 مليار دولار، وفق بيان صادر عن البنك المركزي أمس.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن رصيد الذهب أسهم في دعم زيادة الاحتياطيات الأجنبية خلال الشهر الماضي بنحو 914 مليون دولار، مقابل 327 مليون دولار زيادة في رصيد العملات السائلة من النقد الأجنبي، لتسجل 33.23 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.

وواصل البنك المركزي خلال العام الماضي تدعيم رصيد الذهب بشراء كميات جديدة، حيث اشترى نحو 79.6 أونصة ذهب على مدار العام.

ولم تُسهم الكميات الجديدة وحدها في نمو رصيد الذهب بالاحتياطي، بل لعبت القفزات المتتالية في أسعار الذهب عالميًا دورًا أساسيًا، بعدما ارتفعت بنحو 70% على مدار العام.