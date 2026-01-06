إعلان

انخفاض أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : آية محمد

09:54 ص 06/01/2026

أسعار البيض

انخفض متوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 6-1-2026، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 141.81 جنيه، بتراجع 2.8 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 145.68 جنيهًا، بتراجع 5.27 جنيه.

أسعار البيض اليوم انخفاض أسعار البيض سعر كرتونة البيض الأبيض سعر كرتونة البيض الأحمر سعر كرتونة البيض البلدي

