شعبة الاتصالات تكشف حقيقة تحريك أسعار كروت الشحن

أكد المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية والمتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن قرار تحريك أسعار خدمات المحمول يخص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وحده، متوقعاً رفض أي طلبات مقدمة من الشركات الأربع في الوقت الراهن.

وقال طلعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة"، إن آخر زيادة في الأسعار تمت منذ عام واحد فقط.

وأضاف أن السياسة المتبعة لدى الجهاز لا تعتمد على زيادات سنوية بل تمتد الفترات بين الزيادات إلى ثلاث أو أربع سنوات رغم ارتفاع تكاليف التشغيل بسبب أسعار الوقود والطاقة.

تابع رئيس شعبة الاتصالات أن كارت الشحن فئة 100 جنيه يمنح رصيداً فعلياً يقارب 70 جنيهاً، مشيرًا إلى أن الفارق يُخصم لصالح ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% إلى جانب رسوم تنمية الموارد والرسوم القانونية الأخرى.

وأكد طلعت أنه حتى الآن لا توجد أي موافقات رسمية أو قرارات صادرة بزيادة أسعار كروت الشحن، موضحاً أن الوضع الحالي مستقر تمامًا دون أي تغيير متوقع في المدى القريب.

أشار طلعت إلى أن ما يُثار من شائعات حول زيادات جديدة غير دقيق، داعياً المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية فقط.