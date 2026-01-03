إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن وارتفاع الحديد والذهب

كتب : دينا خالد

02:51 م 03/01/2026

خريطة الأسعار اليوم

انخفضت أسعار البيض، والحديد، والأسمنت، والدقيق، والسكر، خلال تعاملات اليوم السبت 3-1-2026، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، واللحوم، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم السبت بالأسواق

10 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات السبت

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

