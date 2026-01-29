إعلان

عيار 21 يقفز فوق 7300 جنيه ويحقق رقما قياسيا جديدا

كتب : آية محمد

11:53 ص 29/01/2026

أسعار الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قفزت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 300 جنيه مقارنة بمستواه في نهاية التعاملات المسائية أمس، ليصل إلى 7350 جنيهًا للمرة الأولى في تاريخه، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا.

وامتد الارتفاع إلى باقي الأعيرة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 8400 جنيه، وسجل عيار 18 نحو 6300 جنيه للجرام، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4900 جنيه.

وجاء هذا الصعود في الأسعار المحلية بالتوازي مع الارتفاعات القياسية التي يشهدها الذهب عالميًا، بعدما تجاوزت أسعار الأوقية مستوى تاريخيًا جديدًا، متخطية حاجز 5500 دولار، لتسجل نحو 5514 دولارًا للأوقية، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

اقرأ أيضًا:

قفزت 779%.. كيف تسارعت أسعار الذهب في مصر خلال 4 سنوات بشكل غير مسبوق؟

بعد تراجعه عالميًا.. هل يتخلى الأفراد عن الدولار لصالح عملات بديلة؟

سبائك أم مشغولات؟.. ما خيارات المصريين لشراء الذهب بعد القفزات الحالية؟

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الذهب عيار 21 جرام الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طبول الحرب على إيران.. هل تنفذ أمريكا هجومها؟ - تغطية خاصة
شئون عربية و دولية

طبول الحرب على إيران.. هل تنفذ أمريكا هجومها؟ - تغطية خاصة
من دون إمام عاشور.. 15 صورة من سفر بعثة الأهلي إلى تنزانيا
رياضة محلية

من دون إمام عاشور.. 15 صورة من سفر بعثة الأهلي إلى تنزانيا
تويوتا تقترب من طرح طرازات كهربائية بمصر.. وتحذر من هذه السيارات
أخبار السيارات

تويوتا تقترب من طرح طرازات كهربائية بمصر.. وتحذر من هذه السيارات
زاد 195 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يحلق لمستوى قياسي جديد بمنتصف التعاملات
اقتصاد

زاد 195 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يحلق لمستوى قياسي جديد بمنتصف التعاملات
حمدي قوطه يكشف أسباب انسحابه من انتخابات الوفد
أخبار مصر

حمدي قوطه يكشف أسباب انسحابه من انتخابات الوفد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سحب عالية.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة
شعبة المحمول: المصانع المحلية تزيد أزمات السوق وترفع الأسعار حتى 15%
"تليفونه مغلق".. إمام عاشور يتخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا
عيار 21 يقفز فوق 7300 جنيه ويحقق رقما قياسيا جديدا