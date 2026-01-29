عيار 21 يقفز فوق 7300 جنيه ويحقق رقما قياسيا جديدا

قفزت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 300 جنيه مقارنة بمستواه في نهاية التعاملات المسائية أمس، ليصل إلى 7350 جنيهًا للمرة الأولى في تاريخه، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا.

وامتد الارتفاع إلى باقي الأعيرة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 8400 جنيه، وسجل عيار 18 نحو 6300 جنيه للجرام، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4900 جنيه.

وجاء هذا الصعود في الأسعار المحلية بالتوازي مع الارتفاعات القياسية التي يشهدها الذهب عالميًا، بعدما تجاوزت أسعار الأوقية مستوى تاريخيًا جديدًا، متخطية حاجز 5500 دولار، لتسجل نحو 5514 دولارًا للأوقية، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

اقرأ أيضًا:

قفزت 779%.. كيف تسارعت أسعار الذهب في مصر خلال 4 سنوات بشكل غير مسبوق؟

بعد تراجعه عالميًا.. هل يتخلى الأفراد عن الدولار لصالح عملات بديلة؟

سبائك أم مشغولات؟.. ما خيارات المصريين لشراء الذهب بعد القفزات الحالية؟