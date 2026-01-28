إعلان

خلال المعاملات الفورية.. الذهب يسجل مستوى قياسيًا جديدًا عند 5230.52 دولار للأوقية


كتب- محمد فتحي:

05:25 ص 28/01/2026

سعر الذهب

سجل الذهب قبل قليل، مستوى قياسيا جديدا في المعاملات الفورية عند 5242 دولار للأوقية، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

كان سعر الذهب، قد تجاوز في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ‌5200 دولار ⁠للأوقية "الأونصة"، مسجلا بذلك مستوى غير مسبوق.

وواصل الذهب بهذا السعر موجة ‍صعود تاريخية وسط زيادة ⁠الطلب على المعدن الأصفر الذي يمثل ‌ملاذا آمنا في ظل ‌حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

وارتفع الذهب 18% منذ بداية 2026، وهو ما يضاف إلى مكاسب حققها العام الماضي بسبب عوامل منها استمرار الطلب على أصول الملاذ الآمن وسط الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة لأمريكية ومشتريات البنوك المركزية القوية.

ويتوقع دويتشه بنك وسوسيتيه جنرال، أن تصل أسعار الذهب إلى 6000 دولار للأوقية في 2026، مما يسلط الضوء على وجود آفاق لتحقيق المزيد من المكاسب.

قال دويتشه بنك: "وفقا لسيناريوهات بديلة، ربما يكون سعر الأوقية عند 6900 دولار في الواقع أكثر انسجاما مع الأداء القوي للغاية على مدى العامين الماضيين".

وبدوره، قال مورجان ستانلي، الإثنين، إن الذهب ربما يواصل الصعود، مشيرا إلى احتمال وصوله إلى مستوى 5700 دولار للأونصة، وفقا لسكاي نيوز.

خلال المعاملات الفورية.. الذهب يسجل مستوى قياسيًا جديدًا عند 5230.52 دولار
