إعلان تحريري

تتصدر مصر مجددًا المشهد الإفريقي في مجال الذكاء الاصطناعي، مع استعداد نخبة خبراء التكنولوجيا الدوليين، وصُناع السياسات المؤثرين، والشركات الناشئة للاجتماع في اول قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي "Ai Everything" الشرق الأوسط وإفريقيا - مصر 2026.

وعلى الرغم من إعلان الحدث قبل أربعة أشهر فقط، فقد نجح بالفعل في حشد النظام البيئي العالمي للذكاء الاصطناعي بسرعة غير مسبوقة، ليصبح أحد أبرز معارض الذكاء الاصطناعي في مصر قبيل انطلاقه في 11 و12 فبراير 2026.

تقام قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي "Ai Everything" الشرق الأوسط وإفريقيا - مصر 2026 في مركز مصر للمعارض الدولية (EIEC)، ويُقدَّم بتنظيم من GITEX، أكبر شبكة عالمية للفعاليات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وتستضيفه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية (MCIT) بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .(ITIDA)

تأتي قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي 'Ai Everything' الشرق الأوسط وإفريقيا - مصر 2026 في لحظة حاسمة للقارة، إذ يُتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بأكثر من 1.5 تريليون دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا بحلول عام 2030 وفقا لتقرير SAP، ما يدفع الحكومات إلى تسريع استثماراتها في الحوسبة السحابية والخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وبوصفها بوابة تربط إفريقيا وبلاد الشام ودول الخليج، ورائدة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الناطقة باللغة العربية، تتصدر مصر هذا التحول، حيث تحتل المرتبة الأولى في إفريقيا من حيث جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، والمرتبة الثالثة في المنطقة العربية من حيث مرونة الذكاء الاصطناعي وفقا لمؤشر Oxford Insight.

ومن خلال جمع القادة العالميين في مجالات السياسات والاستثمار وتنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي، تساهم القمة والمعرض في دفع خارطة طريق مصر للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، عبر جذب التمويل الدولي، وتعزيز المواهب المحلية، وترجمة استراتيجية الذكاء الاصطناعي إلى قيمة اقتصادية ملموسة عبر القطاعات المختلفة. وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية الثانية للذكاء الاصطناعي، يُسرع الحدث من تعزيز القدرات السيادية لمصر في هذا المجال، ويُعزز مكانتها بين أسرع الاقتصاديات الرقمية الناشئة في العالم.

الشركات الرائدة عالميًا في الذكاء الاصطناعي تدفع عجلة البنية التحتية والصناعة في مصر

خلال القمة، ستعرض أكثر من 350 شركة ناشئة وشركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي من أكثر من 30 دولة تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق الإنتاج في قطاعات تشمل الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني، مراكز البيانات، الخدمات العامة، الاتصالات، الرعاية الصحية، التنقل، التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الرقمية. يشارك في الحدث كبار قادة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا عالميًا مثل مايكروسوفت، وسيسكو، وإتش بي إي، وريد هات، و أمازون ويب سيرفيسز ، وCapgemini ، وDataiku، و إي آند مصر، وفورتينت، إلى جانب شركات رائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مثل Alkan و CyShield وLink DataCenter.

هذا بالإضافة إلى شركات الذكاء الاصطناعي العربية التي اختارت القاهرة منصة لإطلاق وعرض الحلول المصممة للمنطقة، بما في ذلك WideBot AI ، المنصة الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للذكاء الاصطناعي الناطق بالعربية كخدمة، فضلاً عن EZELINK ، وأودو، وزيو، وزكا، وBarq Systems.

وعلق محمد القاسم، المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، على التحول في مجال الذكاء الاصطناعي بالمنطقة قائلاً: "يعيد الذكاء الاصطناعي التوليدي تعريف الإمكانيات للدول المستعدة لتبنّيه، وتواصل مصر التقدم بثقة نحو هذا المستقبل. في مايكروسوفت، نلتزم بتمكين الحكومة المصرية والشركات والمبتكرين الشباب من خلال تقنيات ذكاء اصطناعي آمنة ومسؤولة تُسرّع النمو وتفتح آفاقًا جديدة. معًا، نعمل على بناء اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي يعكس طموح مصر ومواهبها وقدراتها على المستوى العالمي."

وتواصل مجموعة التكنولوجيا والاتصالات العالمية ومقرها الإمارات إي آند مصر (e&) التزامها الطويل مع شبكة GITEX من خلال تقديم عرض متكامل لتقنيات الذكاء الاصطناعي المؤسسي في القاهرة. بينما صرح حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة إي آند مصر (e&) مصر قائلاً: "يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على إعادة تشكيل طريقة عمل الشركات وتسريع الإنتاجية بشكل كبير. تأتي قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي "Ai Everything" الشرق الأوسط وإفريقيا - مصر في لحظة حاسمة، وتفخر إي آند مصر (e&) بأن تكون جزءًا من نسخته الافتتاحية، مقدمين حلولاً متكاملة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وخدمات الاتصالات لتعزيز النمو طويل المدى الذي تقوده التكنولوجيا في مصر.

مصر تتصدر المشهد باعتبارها أكثر منظومة ناشئة تمويلاً في إفريقيا

مع جمع الشركات الناشئة المصرية أكثر من 339 مليون دولار في النصف الأول من 2025، أي ما يمثل 31% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في إفريقيا، برزت مصر كمركز رائد لريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي. وتشمل الشركات الناشئة المشاركة Emotii من المملكة المتحدة، المصنفة ضمن أفضل 10 شركات ناشئة في أوروبا للذكاء الاصطناعي، وImensus من ألمانيا، المطورة لتقنيات زلزالية مستقلة مدعومة ببرامج الفضاء الأوروبية، وشركة Olimi AI المصرية، القادرة على فهم لهجات عربية متعددة – مصرية، سعودية، إماراتية – لتقديم حلول محلية متفوقة على الذكاء الاصطناعي العام.

وقالت شادن العلمي، المدير التجاري لـOlimi AI: "في Olimi AI تعلمنا أن النجاح يعني التكرار السريع، والتكيف مع قدرات جديدة، والتركيز على حل مشكلات العملاء الحقيقية. تجمع قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي "Ai Everything" الشرق الأوسط وإفريقيا - مصر الرواد الذين يبحرون في هذا المجال، ونحن متحمسون لعرض كيف شكّلت هذه الفلسفة نهجنا في الذكاء الاصطناعي الصوتي الناطق باللغة العربية."

وسيتم عرض ابتكارات الذكاء الاصطناعي من أكثر من 30 دولة، تشمل ألمانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، هولندا، قبرص، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، الإمارات، الهند، باكستان، والصين. وتعزز المشاركة العالمية وجود مجالس دولية رائدة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مجلس الإمارات للأمن السيبراني، مجلس ESC الهندي لتصدير الإلكترونيات والبرمجيات، وGITP جنوب شرق آسيا، مما يؤكد مكانة الحدث كمنصة للتعاون عبر الحدود.

استخدام الذكاء الاصطناعي– من التنقل المستقل إلى مراكز البيانات والرعاية الصحية

من المركبات ذاتية القيادة إلى المدفوعات الرقمية، تقدم قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي "Ai Everything" الشرق الأوسط وإفريقيا - مصر تطبيقات ذكاء اصطناعي متقدمة تحقق تأثيرًا ملموسًا على الأعمال في مختلف القطاعات. وتعرض Brightskies أول وأحدث منصة قيادة ذاتية في مصر، تم بناؤها واختبارها محليًا.

كما يتم تقديم "ذكاءThakaa- " أول منصة ذكاء اصطناعي باللغة العربية للقادة التنفيذيين، والتي تم استخدامها بالفعل في أكبر مستشفى لعلاج سرطان الأطفال في العالم لدعم عمليات الرعاية الصحية بشكل أكثر كفاءة وقوة. وفي مجال النمو الصناعي. فيما تقدم NtegralOne Solutions محطات ذكاء اصطناعي عالية الأداء تساعد الشركات والشركات الناشئة والباحثين على تنفيذ مشاريع متقدمة محليًا دون الاعتماد على مراكز بيانات خارجية.

قمة الذكاء الاصطناعي السيادي: داخل هياكل الاقتصاديات الذكية

تقدم القمة محادثات رفيعة المستوى حول كيفية دفع الذكاء الاصطناعي للنمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي، السيادة، المهارات، والتحول الصناعي، كل ذلك من خلال تطبيقات عملية. من بين القادة المشاركين، يشارك الدكتور ميشيل روجي، المدير الاقليمي للتحول الرقمي في البنك الدولي، وناشط عالمي في سد الفجوة الرقمية، رؤى حول كيفية تجاوز اقتصاديات الذكاء الاصطناعي الناشئة للأنظمة القديمة. بينما تتناول زوزسانا هارغيتاي، المدير التنفيذي لتمويل وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كيف يعيد الوصول إلى رأس المال وقوة الحوسبة تشكيل القدرة التنافسية الوطنية.

بعد إعلان اتفاقية حوسبة بقيمة 10 مليارات دولار مع OpenAI، تصعد Cerebras على المنصة مع مارك زاخر، نائب الرئيس والمدير العام للشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، إلى جانب عمرو العشماوي، المدير العالمي ونائب الرئيس للأسواق الاستراتيجية والشراكات في Tenstorrent ، حيث يناقشون التحديات الواقعية للطموح في الذكاء الاصطناعي السيادي، وذلك من القدرة الحاسوبية إلى بناء هياكل قادرة على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي على مستوى الدولة والشركات بسرعة. فيما تتناول جولستان رضوان، الرئيس الرقمي في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والدكتورة هيذر دومين، نائب الرئيس ورئيس مكتب الذكاء الاصطناعي المسؤول والحوكمة في HCLTech ، النقاش حول ما إذا كان بإمكان الذكاء الاصطناعي خدمة الصالح العام فعليًا وما الذي يلزم لضمان تحقيق أثر اجتماعي ملموس.

-انتهى-

نبذة عن قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي "Ai Everything" الشرق الأوسط وإفريقيا - مصر 2026:

تنطلق النسخة الأولى من قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي "Ai Everything" الشرق الأوسط وإفريقيا - مصر 2026 في القاهرة من 11-12 فبراير 2026، تحت مظلة GITEX GLOBAL ، أكبر معرض عالمي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة، وتستضيفه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية بالتعاون الاستراتيجي مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA). باعتبارها أول قمة ومعرض شامل للذكاء الاصطناعي في العالم هذا العام، يجمع الحدث أبرز شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والشركات الناشئة، والمستثمرين، والأكاديميين، وقادة القطاعين العام والخاص لاستكشاف إمكانات البحث في الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات العملية، والحلول القائمة على النتائج التي تحول الصناعات وتدعم أهداف مصر ضمن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025-2030.

لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع www.aieverythingegypt.com