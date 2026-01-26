قفزة تاريخية للفضة.. الأوقية تسجل 113 دولارًا لأول مرة

سجلت أسعار الفضة مستوى قياسيًا جديدًا خلال تعاملات اليوم، مدفوعة بموجة صعود قوية في الأسواق العالمية، حيث بلغ سعر الأوقية نحو 113 دولارًا، محققًا ارتفاعًا تخطى 10% خلال جلسة واحدة، ليصل المعدن الأبيض إلى أعلى مستوى في تاريخه.

ووفقًا لبيانات بلومبرج، أغلقت أسعار الفضة في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي، فوق مستوى 100 دولار للأونصة للمرة الأولى على الإطلاق، في تطور تاريخي يعكس تسارع وتيرة الصعود.

وكانت أسعار الفضة قد سجلت نحو 28 دولارًا للأونصة في بداية عام 2025، قبل أن تواصل مكاسبها القوية، لترتفع بنحو 300% حتى تعاملات اليوم، مدعومة بزيادة الطلب الاستثماري وتقلبات الأسواق العالمية.

