إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 26 يناير 2026

كتب : ميريت نادي

03:00 م 26/01/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 7781 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7741 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6773 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5805 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 54184 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تحذير الأرصاد.. نصائح لمرضى الرمد في العاصفة الترابية
نصائح طبية

بعد تحذير الأرصاد.. نصائح لمرضى الرمد في العاصفة الترابية
تحرك عاجل من نقيب المحامين بشأن أزمة نيابة النزهة
أخبار مصر

تحرك عاجل من نقيب المحامين بشأن أزمة نيابة النزهة
خاص| أشرف زكي عن عبدالعزيز مخيون:"حالته اتحسنت وهيخرج من المستشفي"
زووم

خاص| أشرف زكي عن عبدالعزيز مخيون:"حالته اتحسنت وهيخرج من المستشفي"
شاب يشعل النار في نفسه بسبب خلافات مع زوجته ببني سويف
أخبار المحافظات

شاب يشعل النار في نفسه بسبب خلافات مع زوجته ببني سويف
الأهلي موافق.. مصدر يكشف تفاصيل تدخل توروب لتعطيل رحيل جراديشار
رياضة محلية

الأهلي موافق.. مصدر يكشف تفاصيل تدخل توروب لتعطيل رحيل جراديشار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أتربة عالقة ونشاط رياح.. الأرصاد تُحذر من حالة طقس الساعات المقبلة
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره