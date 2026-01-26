كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار البيض، والأسمنت، والليمون، والدقيق، والفول، والزيت، خلال تعاملات اليوم الاثنين 26-1-2026، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

