إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض البيض والزيت وارتفاع الذهب

كتب : آية محمد

01:56 م 26/01/2026

خريطة الأسعار اليوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار البيض، والأسمنت، والليمون، والدقيق، والفول، والزيت، خلال تعاملات اليوم الاثنين 26-1-2026، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين بالأسواق

انخفاض الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

انخفاض أسعار الفول والدقيق والزيت اليوم الاثنين بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى أعلى مستوى تاريخي له بمنتصف التعاملات

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

خريطة الأسعار اليوم أسعار الدواجن أسعار البيض أسعار مواد البناء أسعار الخضروات والفاكهة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بـ"فستان قصير".. 8 صور لـ بسمة بوسيل بأحدث ظهور والجمهور: "خاتم الزواج"
زووم

بـ"فستان قصير".. 8 صور لـ بسمة بوسيل بأحدث ظهور والجمهور: "خاتم الزواج"
وفاة شقيقة الفنانة ميمي جمال
زووم

وفاة شقيقة الفنانة ميمي جمال

قانون العمل الجديد.. حالات وشروط إنهاء عقود العمل غير محددة المدة
أخبار مصر

قانون العمل الجديد.. حالات وشروط إنهاء عقود العمل غير محددة المدة
مؤلف"وننسى اللي كان" يرد على تشابه أحداثه مع حياة ياسمين عبدالعزيز وشيرين
زووم

مؤلف"وننسى اللي كان" يرد على تشابه أحداثه مع حياة ياسمين عبدالعزيز وشيرين
محافظ قنا يحذر: إجراءات صارمة ضد قيادة الأطفال للإسكوتر الكهربائي (صور)
أخبار المحافظات

محافظ قنا يحذر: إجراءات صارمة ضد قيادة الأطفال للإسكوتر الكهربائي (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يهبط تحت الـ47 جنيها للشراء لأول مرة منذ 20 شهرا بالبنوك اليوم
موجة شديدة التقلب.. رئيس "تغير المناخ" يحذر من طقس الأيام المقبلة
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
سعر الذهب اليوم في مصر يسجل مستوى تاريخيا جديدا بمنتصف التعاملات