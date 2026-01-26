كتبت- دينا خالد:

قال محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن قطاع الصناعات الغذائية المصري حقق إنجازاً تاريخياً جديداً خلال عام 2025، حيث تجاوزت قيمة صادراته حاجز 6.807 مليارات دولار، مقارنة بنحو 6.097 مليارات دولار خلال عام 2024، محققاً معدل نمو قدره 12%، بما يعادل زيادة قيمتها 711 مليون دولار.

وأوضح بزان أن هذا الأداء القياسي يعكس المكانة المتنامية للصناعات الغذائية كأحد أهم محركات النمو في الصادرات المصرية غير البترولية، حيث تمثل نحو 14% من إجمالي تلك الصادرات، وتحتل المركز الثالث بين القطاعات التصديرية الرئيسية.

وأشار بزان، إلى أن القطاع واصل تحقيق نمو مستدام على مدار العام، مدعوماً بتعافي الطلب الخارجي وارتفاع تنافسية المنتج الغذائي المصري في عدد من الأسواق الرئيسية، إلى جانب التطور الملحوظ في قدرات التصنيع والالتزام بالمعايير الدولية.

وبحسب البيان الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن التطور في الأداء لصادرات القطاع خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، سجل الربع الأول من العام (يناير – مارس) صادرات بقيمة نحو 1.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، محققاً نمواً بنسبة 2% وبقيمة زيادة قدرها 28 مليون دولار، مدعوماً بالأداء القوي في شهر يناير، رغم التراجع النسبي في شهري فبراير ومارس نتيجة عوامل موسمية.

وخلال الربع الثاني (أبريل – يونيو)، ارتفعت الصادرات إلى نحو 1.8 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار في الربع المقابل من عام 2024، محققة نمواً بنسبة 13% وبقيمة زيادة بلغت 210 ملايين دولار، بدعم من زيادة صادرات السلع المصنعة ذات القيمة المضافة وتحسن الطلب في الأسواق العربية والأوروبية.

وفي الربع الثالث (يوليو – سبتمبر)، سجلت صادرات صادرات القطاع نحو 1.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو 15% وبقيمة زيادة قدرها 226 مليون دولار.

وفي الربع الرابع (أكتوبر – ديسمبر)، حققت الصادرات أعلى معدلات النمو، لتصل إلى نحو 1.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.4 مليار دولار خلال الربع المقابل من عام 2024، محققة نمواً بنسبة 18% وبقيمة زيادة بلغت 246 مليون دولار.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، جاءت الدول العربية في الصدارة بصادرات بلغت 3.4 مليارات دولار تمثل نحو 51% من إجمالي الصادرات، تلاها الاتحاد الأوروبي بصادرات بلغت 1.3 مليار دولار تمثل 19% من الإجمالي، بينما سجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية 438 مليون دولار بنمو قوي بلغ 36%، وبلغت صادرات باقي دول العالم نحو 1.1 مليار دولار محققة نمواً بنسبة 30%.