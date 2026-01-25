مع قفزة الطلب.. هل يعاني السوق من نقص حاد في السبائك؟ شعبة الذهب ترد

كتبت- دينا خالد:

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ما يتردد حول وجود نقص في السبائك الذهبية غير دقيق.

وأضاف ميلاد، أنه لا يمكن تعميم مشكلة فردية لشركة بعينها على باقي شركات السوق، مؤكدًا أن السبائك متوافرة لدى شركات مختلفة، وأن التسليم يتم بشكل فوري عقب الشراء.

وأوضح ميلاد، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهبية، مع توجه معظم المشترين إلى الادخار والاستثمار باعتبار الذهب ملاذ آمن في ظل تقلبات السوق.

وأشار ميلاد، إلى أن جميع السبائك الموجودة في الأسواق باختلاف أسماء الشركات موحدة في المواصفات ومختومة رسميًا من مصلحة الدمغة والموازين، ولا تختلف من شركة لأخرى سوى في العلامة التجارية.

ونصح ميلاد المواطنين، بعدم التركيز على شراء ماركة تجارية بعينها، ولكن يجب الشراء من محل موثوق مع الحصول على فاتورة رسمية يضمن حقوق المستهلك بالكامل.

واتفق معه، نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الضغوط الحالية تتركز على عدد محدود من الشركات المنتجة للسبائك نتيجة زيادة الطلب خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن بعض الشركات المشهورة شهدت إقبالًا كبيرًا فاق طاقتها الإنتاجية.

وأضاف نجيب أن السوق لا تعاني نقصًا فعليًا في السبائك، مشيرًا إلى أن هناك شركات أخرى تطرح منتجات مطابقة للمواصفات الرسمية، وجميعها مغلفة ومدموغة من مصلحة الدمغة والموازين ومدفوعة عنها الضرائب، ما يجعلها صالحة للتداول دون أي مشكلات.

