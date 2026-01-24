ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية السبت 24-1-2026، مقارنةً بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4473 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5751 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6710 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7668 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 53680 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 76680 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 238474 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 383400 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.04% إلى نحو 4987 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.