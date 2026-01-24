كيلو ورق العنب يصل إلى 200 جنيه.. والشعبة تحذر من "ورق الفراولة"

ارتفعت أسعار ورق العنب في الأسواق بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، تزامنا مع اقتراب شهر رمضان، حيث تراوح سعر الكيلو بين 160 و200 جنيه، باختلاف من منطقة إلى أخرى.

وأرجع حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، هذا الارتفاع إلى أن الوقت الحالي لا يعد الموسم الطبيعي لورق العنب، حيث أن موسم بشائر ورق العنب يبدأ منتصف شهر مارس.

وأضاف النجيب لـ"مصراوي"، أن ورق العنب الموجود حاليا في الأسواق مجفف تم تخزينه خلال الموسم الماضي، حيث أن موسم ورق العنب لم يبدأ بعد.

وأوضح النجيب، أن ورق العنب لا يتوفر على مدار العام، حيث يرتبط ظهوره بموسم محدد، غالبًا ما يبدأ من مارس ويستمر حتى نهاية أغسطس، وبعدها يبدأ المعروض في التراجع تدريجيًا.

وأشار النجيب، إلى أن ورق العنب يتوفر عادة قبل ظهور ثمار العنب في الأسواق بفترة قليلة، وهو ما يبدأ بنهاية مارس ويزداد إنتاجه في مايو وتعتدل أسعاره، ويكون هذا أنسب وقت لتخزينه.

وأضاف النجيب، أن السعر يتأثر مباشرة بآلية العرض والطلب، فكلما قل المعروض مع استمرار الطلب، ترتفع الأسعار، وهو ما يحدث حاليًا في ظل اقتراب شهر رمضان.

وأكد النجيب، على أنه لا يوجد ورق عنب طازج حاليا في الأسواق، محذرا من تداول اوراق الفروالة على أنها ورق عنب، حيث الموسم الحالي هو موسم الفراولة.

