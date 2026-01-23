إعلان

ارتفاع أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : آية محمد

10:39 ص 23/01/2026

أسعار البيض

كتبت- آية محمد:

ارتفع متوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الجمعة 23-1-2026، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 142.89 جنيه، بزيادة 3.21 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 148.65 جنيهًا، بزيادة 2.59 جنيه.

أسعار البيض مجلس الوزراء كرتونة البيض البلدي كرتونة البيض

"التجميد بالفريزر".. خطوة بسيطة لتقليل أضرار زيادة الوزن وأمراض القلب
إيرادات المتصدر أكثر من بليون يورو.. أغنى 10 أندية في العالم
معرض القاهرة للكتاب.. إقبال جماهيري كبير في ثاني أيام الافتتاح- صور
بعد النوبة القلبية.. دراسة تكشف تكون خلايا عضلية جديدة في القلب
كيف تحبُّ القراءة؟.. 9 خطوات ينصح بها مركز الأزهر للفتوى

