إعلان

تعافي حصيلة الصادرات يقلل من ضغوط عجز الميزان التجاري خلال الربع الأول من 2025 -2026

كتب : منال المصري

07:44 م 21/01/2026

تعافي حصيلة الصادرات يقلل من ضغوط عجز الميزان التج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع عجز الميزان التجاري لمصر بشكل طفيف بنحو 4% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى نحو 14.62 مليار دولار بفضل تحسن حصيلة الصادرات.

جاء ذلك بحسب بيان أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من السنة المالية 2025-2026 الصادر للبنك المركزي المصري اليوم.

البيانات أظهرت ارتفاع حصيلة الاستيراد بنحو 11% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي (يناير إلى مارس 2026) إلى نحو 25.7 مليار دولار.

في المقابل ارتفعت حصيلة الصادرات بنحو 11% إلى نحو 11.1 مليار دولار في نفس فترة المقارنة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

عجز الميزان التجاري لمصر البنك المركزي المصري عجز الميزان التجاري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حياة الدرديري تدعم شيرين عبدالوهاب: "صوت مصر رغم أنف الحاقدين"
زووم

حياة الدرديري تدعم شيرين عبدالوهاب: "صوت مصر رغم أنف الحاقدين"
الضرائب: رفع الحجز عن حساب الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة
اقتصاد

الضرائب: رفع الحجز عن حساب الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة
هل الإفراط في المكملات الغذائية يرهق الكبد؟
نصائح طبية

هل الإفراط في المكملات الغذائية يرهق الكبد؟
"إعادة نص مليار".. الزمالك يصحح الأوضاع مع المستثمرين بعد سحب الأرض
رياضة محلية

"إعادة نص مليار".. الزمالك يصحح الأوضاع مع المستثمرين بعد سحب الأرض
"جاهز لكتابة التاريخ".. الأهلي يعلن رسمياً عن صفقة الجزار
رياضة محلية

"جاهز لكتابة التاريخ".. الأهلي يعلن رسمياً عن صفقة الجزار

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام