ارتفع عجز الميزان التجاري لمصر بشكل طفيف بنحو 4% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى نحو 14.62 مليار دولار بفضل تحسن حصيلة الصادرات.

جاء ذلك بحسب بيان أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من السنة المالية 2025-2026 الصادر للبنك المركزي المصري اليوم.

البيانات أظهرت ارتفاع حصيلة الاستيراد بنحو 11% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي (يناير إلى مارس 2026) إلى نحو 25.7 مليار دولار.

في المقابل ارتفعت حصيلة الصادرات بنحو 11% إلى نحو 11.1 مليار دولار في نفس فترة المقارنة.