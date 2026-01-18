كتب- أحمد الخطيب:



حسم الدكتور عيسى الشريف، الأمين العام لاتحاد خبراء الضرائب العرب، الجدل المتداول حول إمكانية إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية.

وأكد إنه لا توجد نية تشريعية لإقرار إلغاء الضريبة العقارية نهائيًا على من يمتلك وحدة سكنية واحدة في ظل استمرار العمل بفلسفة القانون رقم 196 لسنة 2008 التي تنطلق من اعتبار العقار أحد أوعية الثروة سواء كان مملوكًا أو محل انتفاع.

وأوضح الشريف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الاتجاه التشريعي القائم في مصر لا يميل إلى الإعفاء الكامل للسكن الخاص، رغم أن بعض الدول، مثل الولايات المتحدة والعراق ولبنان والمغرب، تعفي المسكن الرئيسي من الضريبة باعتباره لا يدر دخلاً ويتحمل مالكه أعباء صيانة مستمرة، مشيرًا إلى أن المشرع المصري لا يزال متمسكًا بفلسفة فرض الضريبة مع إقرار إعفاءات جزئية تراعي البعد الاجتماعي.

كانت وزارة المالية أعلنت رفع الحد الضريبي على الوحدات السكنية من مليوني جنيه إلى 4 ملايين جنيه.