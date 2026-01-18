إعلان

صناديق التحوط تتخارج جزئيًا من الفضة قبل حسم ملف الرسوم الجمركية

كتب : أحمد الخطيب

01:35 م 18/01/2026

أسعار الفضة

كتب- أحمد الخطيب:

تراجعت رهانات صناديق التحوط والمؤسسات الاستثمارية الكبرى على ارتفاع أسعار الفضة إلى أدنى مستوياتها في نحو عامين، وذلك قبل إعلان البيت الأبيض الامتناع عن فرض رسوم جمركية على واردات المعادن الحيوية، ومن بينها الفضة.

وبحسب بيانات نقلتها بلومبرج، قلص مديرو الأموال صافي مراكز الشراء على الفضة بنسبة 15%، ليهبط إلى 15045 عقدًا خلال الأسبوع المنتهي في 13 يناير.

وأظهرت بيانات حكومية أمريكية، صدرت يوم الجمعة، أن هذا المستوى يعد الأدنى منذ أكثر من 22 شهرًا، في إشارة إلى تراجع واضح في شهية المضاربة الصعودية على المعدن الأبيض.

وكانت التهديدات بفرض تعريفات جمركية على المعادن، بما فيها الفضة، أحد العوامل التي دفعت الأسعار إلى تسجيل مكاسب قوية خلال الفترة الماضية، إلا أن الرئيس الأمريكي تراجع عن اتخاذ خطوة فرض رسوم شاملة حتى الآن، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام إمكانية تطبيقها لاحقًا.

وعلى صعيد التداولات، سجلت أسعار الفضة أعلى مستوياتها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إذ بلغ سعر الأوقية نحو 92.83 دولارًا في بورصات المعادن العالمية، قبل أن تتخلى عن جزء من مكاسبها وتغلق عند مستوى 89.94 دولارًا بنهاية تعاملات يوم الجمعة.

أسعار الفضة الرسوم الجمركية

