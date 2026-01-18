إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد

كتب : أحمد الخطيب

01:31 م 18/01/2026

سعر الذهب

كتب- أحمد الخطيب:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بمنتصف التعاملات الأحد 18-1-2026، عند نفس مستواه ببداية التعاملات الصباحية؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 4103 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5275 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6155 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 7034 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 49240 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 70340 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 218757 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 351700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.43% إلى نحو 4596 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

سعر الذهب اللحظي سعر الذهب سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب

