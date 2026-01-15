أبقى البنك الدولي على توقعات المنخفضة لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي عند 4.3% دون تغيير عن توقعات أكتوبر السابقة بأقل من مستهدفات الحكومة المصرية.

كانت وزارة التخطيط رفعت توقعاتها لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الحالي من 4.5% إلى 5.3% في ظل تطور وتحسن المؤشرات الاقتصادية.

خلال العام المالي الماضي اتسع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% بدلا من 2.4% العام السابق، بعد العودة إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.

كما أبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو اقتصاد مصر العام المالي المقبل عند 4.8%، يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.