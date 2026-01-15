أعلنت اليوم شركة إيديتا للصناعات الغذائية إتمام اتفاقية مع شركة هوستس براندز ذات المسؤولية المحدودة- وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ذا جي إم سموكر- التوسيع نطاق حقوق ملكيتها لعلامات "هو هوز وتوينكيز وتايجرتيل" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتشمل أكثر من 45 دولة إضافية تمثل باقي الأسواق الأفريقية.

وبحسب بيان للشركة، فإن إيديتا تمتلك بالفعل حقوق العلامات التجارية هو هوز وتوينكيز وتايجرتيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب المعرفة الفنية (Know- How) لتلك العلامات بالإضافة إلى 11 علامة أخرى من علامات Hostess ، فبموجب هذه الإتفاقية قد حصلت إيديتا على الحقوق ذاتها لتشمل كافة دول القارة الأفريقية.

ويأتي هذا التوسع استكمالا للشراكة الممتدة بين إيديتا وHostess، ويعكس تطورًا طبيعيًا في مسار استراتيجية إيديتا للنمو الإقليمي، بما يساهم في ترسيخ مكانة علامات هو هوز وتوينكيز وتايجرتيل على مستوى القارة الأفريقية.

قال المهندس هاني برزي رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لمجموعة إيديتا للصناعات الغذائية، إن هذا الاستحواذ يمثل محطة مهمة في مسار تعزيز تواجد إيديتا الإقليمي ودخول أسواق جديدة واعدة.

وأشار إلى أن توسع نطاق حقوق ملكية علامات هو هوز وتوينكيز وتايجر تيل في أفريقيا يأتي استكمالا لعقود من النجاح في تطوير هذه العلامات داخل مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أكد على قدرة أيديتا على تحقيق نمو مستدام داخل القارة حيث أن هذه العلامات أثبتت نجاحها في جذب المستهلكين عبر ثقافات مختلفة.

أقرا ايضا:

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم

سعر الذهب اليوم بمصر يقفز إلى أعلى مستوى تاريخي في التعاملات الصباحية

ما أسباب ارتفاع أسعار الذهب محليا وعالميا اليوم؟