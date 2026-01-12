إعلان

خبير اقتصادي: الصين تشتري الذهب بكثافة.. ولا سبب لتراجع أسعاره في الوقت الحالي

كتب : حسن مرسي

10:15 م 12/01/2026

الصين

أكد الدكتور أحمد معطي، الخبير والمحلل الاقتصادي والمصرفي، أن محاكمة رئيس الفيدرالي الأمريكي جنائيًا لأول مرة في التاريخ تمثل تطورًا استثنائيًا أثار مخاوف واسعة بشأن السياسات النقدية الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذا الوضع دفع المستثمرين إلى اللجوء بقوة إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب والمعادن النفيسة.

وقال معطي خلال مداخلة مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، إن أسعار جميع المعادن النفيسة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا.

وأضاف أن أسعار النفط تأثرت بالتصاعد الجيوسياسي، خاصة في إيران، وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول التدخل في الملف الإيراني.

تابع الخبير أن البنوك المركزية حول العالم، وعلى رأسها الصين، اتجهت إلى شراء الذهب بكثافة كبيرة كاحتياطي آمن، مؤكدًا أنه لا يوجد سبب منطقي حاليًا لتراجع أسعار الذهب أو ثباتها.

وأشار إلى أن التوترات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية كلها تعزز هذا الاتجاه الصاعد نحو المعادن النفيسة.

وأكد معطي أن ترامب دائمًا ما فضّل دولارًا ضعيفًا لدعم التصدير والسياحة والاستثمار، متوقعًا ارتفاع اليورو مقابل الدولار، مشيرًا إلى أن الفيدرالي الأمريكي مرشح لتخفيض الفائدة قريبًا.

الصين الذهب شراء الذهب الدكتور أحمد معطي

