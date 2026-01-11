أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الأولوية القصوى التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء جيل جديد من الكوادر البشرية، يكون بمقدوره قيادة تحول نوعي وإحداث طفرة حقيقية في بنيان قطاع التكنولوجيا المصري.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" عبر قناة "الحياة"، أن الدولة نجحت بالفعل في مضاعفة حجم الصادرات الرقمية لتصل إلى 7.4 مليار دولار، مؤكداً أن الوزارة تضع نصب أعينها الوصول بهذا الرقم إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2028.

وقال الوزير، إن الرؤية السياسية تدرك تماماً أن تكنولوجيا الاتصالات لم تعد مجرد ترف، بل هي ركيزة أساسية في صراعات القوى العظمى ومحرك لا غنى عنه لتقدم كافة قطاعات الدولة دون استثناء.

وأوضح طلعت، أن هناك متابعة حثيثة ودقيقة من مؤسسة الرئاسة لتنفيذ مبادرة "الرواد الرقميون"، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تمكين الشباب من المنافسة بفاعلية في سوق العمل الدولي، مشيراً إلى أن المبادرة تُقدم بشكل مجاني بالكامل.

وذكر أن العملية التدريبية تخضع لرقابة جودة صارمة، حيث يتم إجراء اختبارات تقييمية أسبوعية لقياس مدى استيعاب المتدربين وقدرتهم على التحصيل العلمي والفني.

وحول أعداد المستفيدين، قال وزير الاتصالات إن المبادرة تضم شرائح متنوعة من الدارسين، تشمل: مسار الماجستير: ويضم حالياً أكثر من 150 طالباً وطالبة.

وتابع: "يوجد 500 طالب متدرب في برنامج مكثف يمتد لـ 9 أشهر،مبينا أنه نجح 2000 متدرب في اجتياز الاختبارات الأولية، ويتم إعدادهم حالياً لبدء مرحلة التدريب الفعلي".

واختتم أن الثروة البشرية من الشباب المصري هي الكنز الحقيقي، وأن الوزارة تعمل جاهدة على سد الفجوة المهارية لتأهيل هذا العدد الضخم من الشباب بما يتواكب مع متطلبات العصر الرقمي.