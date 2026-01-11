إعلان

وزير الاتصالات: طفرة في الصادرات الرقمية.. ومبادرات رئاسية لتأهيل الشباب للمنافسة العالمية

كتب : داليا الظنيني

07:16 م 11/01/2026

الدكتور عمرو طلعت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الأولوية القصوى التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء جيل جديد من الكوادر البشرية، يكون بمقدوره قيادة تحول نوعي وإحداث طفرة حقيقية في بنيان قطاع التكنولوجيا المصري.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" عبر قناة "الحياة"، أن الدولة نجحت بالفعل في مضاعفة حجم الصادرات الرقمية لتصل إلى 7.4 مليار دولار، مؤكداً أن الوزارة تضع نصب أعينها الوصول بهذا الرقم إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2028.

وقال الوزير، إن الرؤية السياسية تدرك تماماً أن تكنولوجيا الاتصالات لم تعد مجرد ترف، بل هي ركيزة أساسية في صراعات القوى العظمى ومحرك لا غنى عنه لتقدم كافة قطاعات الدولة دون استثناء.

وأوضح طلعت، أن هناك متابعة حثيثة ودقيقة من مؤسسة الرئاسة لتنفيذ مبادرة "الرواد الرقميون"، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تمكين الشباب من المنافسة بفاعلية في سوق العمل الدولي، مشيراً إلى أن المبادرة تُقدم بشكل مجاني بالكامل.

وذكر أن العملية التدريبية تخضع لرقابة جودة صارمة، حيث يتم إجراء اختبارات تقييمية أسبوعية لقياس مدى استيعاب المتدربين وقدرتهم على التحصيل العلمي والفني.

وحول أعداد المستفيدين، قال وزير الاتصالات إن المبادرة تضم شرائح متنوعة من الدارسين، تشمل: مسار الماجستير: ويضم حالياً أكثر من 150 طالباً وطالبة.

وتابع: "يوجد 500 طالب متدرب في برنامج مكثف يمتد لـ 9 أشهر،مبينا أنه نجح 2000 متدرب في اجتياز الاختبارات الأولية، ويتم إعدادهم حالياً لبدء مرحلة التدريب الفعلي".

واختتم أن الثروة البشرية من الشباب المصري هي الكنز الحقيقي، وأن الوزارة تعمل جاهدة على سد الفجوة المهارية لتأهيل هذا العدد الضخم من الشباب بما يتواكب مع متطلبات العصر الرقمي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات الرئيس عبدالفتاح السيسي قطاع التكنولوجيا المصري الصادرات الرقمية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ضبط أستاذة جامعية حاولت تهريب كيلو آيس بمطار القاهرة
حوادث وقضايا

ضبط أستاذة جامعية حاولت تهريب كيلو آيس بمطار القاهرة

بعد جراحة العمود الفقري تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر
زووم

بعد جراحة العمود الفقري تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر
الأرصاد تحذر من تقلبات جوية تبدأ غدًا
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية تبدأ غدًا

منصة مصر العقارية.. بيان مهم بشأن حجز شقق الإسكان ومواعيد جديدة للتخصيص
أخبار العقارات

منصة مصر العقارية.. بيان مهم بشأن حجز شقق الإسكان ومواعيد جديدة للتخصيص
صلاح على موعد مع الثأر من ساديو ماني.. تقارير إنجليزية تكشف التفاصيل
رياضة عربية وعالمية

صلاح على موعد مع الثأر من ساديو ماني.. تقارير إنجليزية تكشف التفاصيل

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران