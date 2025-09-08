وزير الاستثمار يلتقى مسؤولي شركة "ديمي" البلجيكية لاستعراض مشروعاتها

كتبت- دينا خالد:

التقى حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية - في إطار زيارته الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل - ستيفان جيوزيبي، المدير الإقليمي لشركه ديمي البلجيكية DEME Group وذلك لاستعراض تطورات مشروعاتها الاستثمارية في السوق المصري.

وناقش الاجتماع التطورات المتعلقة بمشروعات الشركة في مصر والمشروعات الاستثمارية المستقبلية خاصة المتعلقة بميناء جرجوب والهادفة لجعله ميناء عالمي للإنتاج والتصدير إلى الإتحاد الأوروبي، كما بحث اللقاء إقامة مشروعات في مجالات الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر ، وكذا مشروعات في مجال الأسمدة قائمة على الطاقة المتجددة للتتواءم مع التشريعات الجديدة للاتحاد الأوروبي والخاصة بآلية تعديل حدود الكربون CBAM .

واستعرض اللقاء آليات تمويل هذه المشروعات من خلال مؤسسات الإتحاد الأوروبي مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.

وحضر اللقاء الوزير المفوض التجاري ناصر حامد رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل والوزير المفوض التجاري رشا جلال.

وتعد شركة ديمي البلجيكية DEME Group هى شركة مقاولات دولية متخصصة في أعمال التكريك والانشاءات البحرية، واستصلاح الأراضي، والبنية التحتية البحرية، والطاقة، والمشروعات البيئية.