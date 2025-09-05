إعلان

خريطة الأسعار اليوم: استقرار البيض والدواجن وارتفاع الذهب

01:28 م الجمعة 05 سبتمبر 2025

خريطة الأسعار اليوم:

كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار البيض، والدواجن، والطماطم، والسكر، خلال تعاملات اليوم الجمعة 5-9-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار مواد البناء اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

6.5 جنيه لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

خريطة الأسعار اليوم استقرار أسعار البيض استقرار أسعار الدواجن أسعار مواد البناء أسعار الخضروات والفاكهة أسعار الأسماك أسعار السلع الأساسية ارتفاع سعر الذهب
