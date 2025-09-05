كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار السكر، خلال تعاملات اليوم الجمعة 5-9-2025، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.31 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 66.71 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.96 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 91.69 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.92 جنيه، بتراجع 89 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.57 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 65.19 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.09 جنيه.

لتر زيت الذرة: 107.61 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 398.64 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 94.47 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.71 جنيه.

كيلو الفول السائب: 52.07 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 135.45 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 273.61 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.85 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 98.62 جنيه.